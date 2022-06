Transfervrije Paul Pogba verlaat Manchester United, terugkeer naar Juventus in de maak?

De Franse middenvelder Paul Pogba (29) verlaat Manchester United op het einde van het seizoen. Zijn contract bij The Reds loopt eind juni af, en er kon geen akkoord gevonden worden over een verlenging. Pogba speelde in totaal maar liefst 233 wedstrijden voor United, goed voor 39 goals en 51 assists.

Paul Pogba speelt volgend seizoen niet meer voor Manchester United. De Engelse club bevestigt woensdag dat de Fransman, wiens contract afloopt, Old Trafford transfervrij verlaat.

De 29-jarige Pogba ruilde in de zomer van 2016 Juventus voor ManU, dat ruim 100 miljoen euro voor hem neertelde. Hij keerde zo terug naar de club waar hij tussen 2009 en 2012 in de jeugdelftallen had gevoetbald.

De Franse wereldkampioen won met de Mancunians de Europa League en de EFL Cup in 2017. Afgelopen seizoen kwam hij, vooral door blessureleed, slechts twintig keer in actie in de Premier League (een goal). Pogba wordt gelinkt aan een terugkeer bij Juventus.