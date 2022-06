Zware aardbeving in zuidwesten van China

Een aardbeving met een magnitude van 6,1 heeft woensdag schade aangericht in het zuidwesten van China. Dat meldt de berichtendienst Weibo. Er is sprake van aardverschuivingen. Het epicentrum lag in het district Lushan, bij de stad Ya’an in de provincie Sichuan, zo meldt het Chinese bureau voor aardbevingen in Peking. Over slachtoffers is nog niet gecommuniceerd.