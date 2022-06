Dortmund-middenvelder Jude Bellingham krijgt na bijna elke wedstrijd racistische berichten en wacht op reactie: “Misschien staan we wel alleen wat racisme betreft”

.

“Na het merendeel van de wedstrijden krijg ik racistische berichten via Instagram”, vertelde Bellingham aan het Amerikaans televisienetwerk CNN. “Racisme... Het voelt als een van die dingen die nooit weg zullen gaan. Ik denk dat er mensen met macht zijn die meer verantwoordelijkheid kunnen nemen in die strijd. En ik denk niet dat ze dat doen.”

Nadat hij enkele van zulke haatberichten openbaar had gemaakt, zei hij dat zijn club en teamgenoten hem snel steunden, samen met veel fans. De middenvelder gaf echter toe tevergeefs te hebben gewacht op een reactie van de Duitse of de Engelse voetbalbond. Bellingham verwees naar het incident van afgelopen december, toen hij een boete van 40.000 euro kreeg van de DFB na kritiek op scheidsrechter Felix Zwayer, na een wedstrijd van Dortmund tegen Bayern München.

“Ze waren toen erg snel om contact met mij op te nemen en me mijn boete te geven. Ze maakten ervan een soort groot drama in de media”, aldus Bellingham. “Maar, weet je, misschien staan we alleen wat betreft racisme. Misschien kan het ze niets schelen en is het aan mij en ons om onafhankelijk onze boodschap te verspreiden.”