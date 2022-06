Harry en Meghan krijgen dan toch bewaking bij jubileum van de Queen

Prins Harry, zijn vrouw Meghan Markle en hun kinderen zullen dan toch bescherming krijgen wanneer ze vandaag in het Verenigd Koninkrijk landen voor het jubileum van koningin Elizabeth. Nochtans was er tot nu toe heel wat onduidelijkheid over of ze wel of niet beschermd zouden worden.

Harry komt samen met zijn vrouw Meghan en hun kroost vandaag toe in het Verenigd Koninkrijk. volgens Daily Mail zouden ze voor de festiviteiten in Frogmore cottage verblijven in Windsor. Het is pas de tweede keer dat het koppel terugkeert nadat ze hun koninklijke rol hebben opgegeven in 2020.

Volgens de Britse tabloid zou er al wekenlang contact zijn tussen Harry’s beveiligingsteam en dat van de Queen. Er zou nu een regeling zijn dat Harry en zijn gezin dan toch beschermd zal worden door de beveiliging van het Koningshuis. Dit is echter niet van toepassing voor privé-evenementen zoals het afspreken met vrienden in restaurants of in winkels tijdens hun verblijf.

Harry en Meghan zullen naar verwachting vrijdagochtend de dienst van Thanksgiving met de koningin in St Paul’s Cathedral bijwonen - evenals het BBC-feest in het paleis de volgende avond.

