Port of Antwerp-Bruges verwacht weinig impact van Europese olieboycot

De Port of Antwerp-Bruges verwacht geen “grote impact op de totale volumes van ingevoerde olie door de Europese ban op Russische aardolie via schepen”. Dat komt omdat de olie vervangen kan worden door volumes uit andere landen, laat de haven weten op woensdag.

Voor Port of Antwerp-Bruges was Rusland de op drie na belangrijkste handelspartner in 2021. Vorig jaar haalde België bijna 30 procent van de geïmporteerde ruwe aardolie uit Rusland. “Een verbod op de import van Russische olie zal wel degelijk gevolgen hebben voor onze haven”, zegt havenwoordvoerder Lennart Verstappen. “Maar, op de totale volumes ingevoerde olie- en olieproducten verwachten we geen grote impact.”

Grote raffinaderijen zoals Shell, TotalEnergies en ExxonMobil zijn de laatste tijd erg flexibel geworden. Ze kunnen aardolie op verschillende manieren en uit diverse regio’s importeren. Als alternatieven kijken de grote oliebedrijven naar Nigeria, Noorwegen, het Verenigd Koninkrijk, het Midden-Oosten, de Verenigde Staten en Kazachstan, dat wel in de Russische invloedssfeer zit.

Genoeg volumes uit andere landen

“De havens in Nederland, Spanje en Italië voeren veel meer Russische olie in dan onze havens”, zegt Christa Sys, specialist maritiem transport aan de UAntwerpen. “Rotterdam verwacht een kleine impact door de Europese ban, dus dan zal dat bij ons wellicht ook het geval zijn.”

“Voor de rest is het wachten op de cijfers”, zegt Sys. “Handelsroutes verschuiven, al zou dat een ander verhaal zijn moest er een boycot op gas zijn, in plaats van olie.” Sys ziet ook nog heel wat achterpoortjes: “Wanneer is een schip écht Russisch? Daar kan je mee spelen. Russische schepen kunnen bovendien op volle zee olie overpompen naar andere schepen om zo sancties te ontlopen.”