Vlamingen ‘musturberen’ te vaak, en vooral jonge vrouwen hebben er last van

Negen op de tien Vlamingen ‘musturbeert’. Gemiddeld doen we het wel twee keer per week. Musturberen is jezelf te veel druk opleggen, en niet meer kunnen onderscheiden tussen iets ‘moeten’ of ‘kunnen’ doen. Dat te vaak doen, kan negatieve gevolgen hebben en zelfs leiden tot een burn-out.

“Wie musturbeert, ziet geen verschil meer tussen moeten, willen en kunnen, en voelt een soort onweerstaanbare drang om op alles ‘ja’ te zeggen.” Dit is de definitie volgens ziektekostenverzekeraar Helan. Die deed een grootschalig onderzoek naar het fenomeen en lanceerde een test waarop je kan zien of je zelf musturbeert.

De term ‘musturberen’ werd voor het eerst gebruikt door de Amerikaanse psycholoog Albert Ellis. De American Psychological Association definieert het begrip als “het geloof van een individu dat ze bepaalde perfectionistische doelen moeten bereiken als ze zich succesvol, aanvaard en tevreden willen voelen.”

Jonge vrouwen het meest

Niet toevallig lopen mensen die van nature perfectionistisch zijn ook meer risico op overmatig musturberen. Ook tussen mannen en vrouwen zijn er verschillen. Meer dan 50 procent van de vrouwen geeft aan er last van te hebben, tegenover 31 procent van de mannen.

Leeftijd blijkt een bepalende factor. Bijna de helft van de regelmatige musturbeerders is jonger dan 34 jaar, 41 procent is tussen de 35 en de 54 jaar, 35 procent is ouder dan 55. Vooral de grotere aanwezigheid van sociale media in het leven van jongere mensen lijkt een verklarende factor hiervoor.

Druk van sociale media

Het concept van bijna dwangmatig iets te moeten doen is van alle tijden. Het begrip ‘musturberen’ zelf is ook van de twintigste eeuw en dus van voor sociale media. Maar door constant aan het ‘perfecte plaatje’ blootgesteld te worden, komt er voor jongere mensen nog een element van druk bij.

Musturberen is niet inherent schadelijk en kan voor sommige mensen zelfs een gevoel van trots en efficiëntie meebrengen. Maar zoals met veel dingen is een teveel eraan mogelijk schadelijk.

Schadelijke gevolgen

Helan meldt dat frequente musturbeerders vaak stress en andere negatieve gevoelens ervaren. “In ons onderzoek geven vier van de vijf mensen die veel musturberen aan dat ze stress, vermoeidheid, onzekerheid en uitputting voelen door al dat moeten”, zegt Helan. Twee op de vijf ondervraagden hebben ook last van angst, schuldgevoelens en onrust als ze de dingen die ‘moeten’ niet doen.”

Deze negatieve gevoelens zijn niet altijd zonder gevolgen. De aanhoudende stress en vermoeidheid kan zelfs leiden tot een burn-out. Mensen die al een voorgeschiedenis hebben met burn-outs, of om een gerelateerde reden al afwezig waren van werk, blijken meer te musturberen dan de gemiddelde Vlaming.

Hoe oplossen?

Maar hoe zorg je ervoor dat je minder musturbeert, en een gezondere relatie hebt met het moeten doen van dingen? De belangrijkste stap is opnieuw het onderscheid leren maken tussen wat écht moet en wat je wil of kan. Hiervoor is het volgens Helan nuttig om alle ‘moetjes’ in kaart te brengen en zo overzichtelijk af te wegen wat een dringende must is en wat dingen zijn die je al dan niet wil doen.

Musturbeer jij wel eens? Heb je vragen? Doe dan zeker de test van Helan.