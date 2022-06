Elon Musk bedreigt werknemers die willen thuiswerken met ontslag: “Eerst 40 uur werken”

Elon Musk heeft via een uitgelekte e-mail aangekondigd dat het personeel bij Tesla ontslagen kan worden als ze thuis willen werken. Het personeel moet volgens Musk eerst minstens 40 uur per week op kantoor werken.

In een uitgelekte e-mail aan werknemers met onderwerp ‘Thuiswerk is niet meer aanvaardbaar’, schreef Musk dat personeel dat op afstand wil werken minimaal 40 uur per week op kantoor aanwezig moet zijn. Anders moet het Tesla verlaten.

Hij voegde eraan toe dat de eis voor het personeel om minstens 40 uur op kantoor te werken “minder is dan we van fabrieksarbeiders vragen”. “Als er uitzonderingen zijn voor wie dat onmogelijk is, zal ik deze uitzonderingen bekijken en direct goedkeuren”, aldus Musk.