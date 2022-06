Eerste Zeeuwse hangcultuurmosselen geoogst

Het Zeeuwse hangcultuurmosselseizoen is gestart. Ter hoogte van Neeltje Jans, een eiland in de Oosterschelde, zijn de eerste Zeeuwse mosselen van het seizoen uit het water gelicht. De kwekers zijn enthousiast over de nieuwe oogst.

Mosselkweker van de vierde generatie Jacco Schot onderzoekt aan boord van mosselboot Zierikzee 18 zijn product. Twee jaar duurt het voor de kleine mosselzaadjes uitgroeien tot volwassen mosselen. Schot is tevreden met het resultaat: “De eerste oogst ziet er goed uit: volgroeide mosselen, een goed visgewicht voor de tijd van het jaar: rond de 30 procent vis, het is weer top!”

Mosselen uit de hangcultuur zijn mosselen gekweekt aan touwen, anders dan bodemcultuurmosselen, die op de bodem gekweekt worden. Die hangcultuurmosselen zitten dichter bij het wateroppervlak, vangen meer zon op en zijn daardoor de eerste mosselen van het nieuwe seizoen legt mosselkweker Julien Barbé uit: “De mossel eet algen en plankton en die groeien het snelst in warm water en zonlicht, dus het aanbod van voedsel dichtbij het wateroppervlak is nu veel groter dan op de bodem.”

Van alle in Nederland gekweekte mosselen die tijdens een seizoen verhandeld worde,n zijn maar 5 procent mosselen van de hangcultuur. Nergens anders in Nederland dan in Zeeland (Grevelingenmeer, Oosterschelde en in kleine mate ook het Veerse meer) worden ze gekweekt. Schot legt de verschillen tussen hang- en bodemcultuur uit: “Mosselen uit de bodemcultuur hebben een vaste structuur, zijn wat steviger, die van de hangcultuur hebben een zachtere structuur.”

De eerste oogst wordt nu binnengehaald. Het hangcultuurseizoen duurt vier à vijf weken tot de bodemcultuurmosselen er zijn op 6 juli. Mosselkweker Julien Barbé blikt vooruit: “De mosselen van de bodemcultuur zijn nu goed aan het groeien al moeten ze nog flink wat bijkomen, want ze zijn echt nog niet op het niveau van de hangcultuurmosselen, maar het komt eraan.”