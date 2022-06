13 miljoen namaaksigaretten gevonden in koffiebranderij in Berlare: “Dekmantel voor illegaal handeltje”

Door de samenwerking van douanediensten uit Brugge, Gent, Antwerpen en Luik werden dinsdag 31 mei 13 miljoen sigaretten ontdekt in een koffiebranderij in Berlare. Het nieuws werd woensdag naar buiten gebracht.

Namaaksigaretten vinden, het iets waar de douane de voorbije jaren sterk op heeft ingezet. In februari 2020 werden er in Zele al eens 11,5 miljoen sigaretten gevonden, die bestemd waren voor het Verenigd Koninkrijk. Dinsdag ging het om 13 miljoen sigaretten in een koffiebranderij in Berlare. “De koffiebranderij diende als dekmantel voor de sigarettenhandel. Er werd ook 1,8 ton koffie gevonden waarop de accijnzen wél werden betaald”, verduidelijkt Francis Adyns, woordvoerder van de FOD Financiën.

De namaaksigaretten zijn van vier verschillende merken: Marlboro Red, Marlboro Gold, Lambert & Butler en Rothmans. “Voor deze sigaretten is 5,125 miljoen euro aan accijnzen en btw verschuldigd die de staatskas misloopt. De inbeslagname kadert in een groter onderzoek naar smokkel van sigaretten vanuit België naar Frankrijk”, zegt Adyns.

Sinds begin dit jaar nam de douane al 193 miljoen sigaretten in beslag. In 2021 en 2020 waren er dat respectievelijk 279 miljoen en 410 miljoen. Of er arrestaties gebeurd zijn in dit dossier is niet duidelijk.