Griekenland schort mondmaskerplicht op tijdens toeristisch hoogseizoen

In Griekenland is de mondmaskerplicht in gesloten ruimten sinds woensdag voor minstens drie maanden opgeschort. In september, na het toeristische hoogseizoen, zal worden bekeken of een herinvoering nodig is.

De komende maanden is het niet langer verplicht om in winkels, banken, openbare instellingen, luchthavens en intercitybussen nog een mondkapje te dragen. In het stedelijk vervoer (metro, trolley, tram, bus) en in bejaardentehuizen en ziekenhuizen blijft die verplichting wel van kracht, zo blijkt uit een richtlijn van de Griekse gezondheidsautoriteiten. Op school en aan de universiteit moet er tijdens de examens ook nog altijd een mondmasker worden gedragen.

Hoe het zit voor boten en taxi’s moet nog worden besproken, wat waarschijnlijk woensdag zal gebeuren. Wel zei de minister van Volksgezondheid Thanos Plevris, geciteerd door de staatstelevisie ERT, eerder al dat in vliegtuigen en intercitybussen waar de zitplaatsen genummerd zijn, maskers niet langer vereist zijn, wat erop kan wijzen dat een soortgelijk besluit zou kunnen gelden voor boten die het Griekse vasteland en de eilanden met elkaar verbinden. Bij grote drukte raden de autoriteiten aan om toch nog een mondmasker op te zetten.

Vorige maand had de minister met het oog op de “epidemiologische gegevens en aanbevelingen van experts” al aangekondigd dat de gezondheidsbeperkingen vóór de opening van het toeristische seizoen zouden worden opgeschort. Het toerisme is goed voor bijna een kwart van het bruto binnenlands product van Griekenland. De minister liet toen evenwel weten dat de voorzorgsmaatregelen om de pandemie in te dammen op 1 september, na het zomerseizoen dus, opnieuw zullen worden bekeken.

De voorbije weken is het aantal coronasterfgevallen en besmettingen met Covid-19 geleidelijk gedaald. Tot hiertoe zijn in Griekenland al 29.800 mensen aan het coronavirus overleden.