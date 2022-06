Amerikaanse F-16’s komen toch nog naar Charleroi voor onderhoud

Sabca in Charleroi staat sinds 2001 in voor het onderhoud van de Europese vloot F-16’s van de United States Air Force. In maart 2021 had het bedrijf aangekondigd dat dat contract vernieuwd was. Maar een concurrent was in beroep gegaan en had het contract nadien toegewezen gekregen. Waarop ook Sabca in beroep ging.

Uiteindelijk is er een oplossing uit de bus gekomen, zo zei Stéphane Burton, de CEO van Orizio – dat is de nieuwe naam van de holding Blueberry – tijdens een persconferentie. Zowel Sabca als de concurrent – een consortium met een Amerikaanse partner, dat de vliegtuigen onderhoudt in Polen –kreeg een deel van het contract toegewezen.

Niet tot ontevredenheid van Sabca trouwens, want het nieuwe contract is uitgebreider dan het eerste, zo zei Burton. Hij sprak van 350 miljoen euro op tien jaar, waar er initieel sprake was van 250 miljoen euro. Zo zullen er onder meer ook vanuit de Verenigde Staten F-16’s naar Charleroi worden gebracht om onder handen genomen te worden. Het gaat dan om grootschalig onderhoud, dat meerdere weken duurt, om de straaljagers “klaar te maken voor hun laatste levenscyclus”, aldus Burton.