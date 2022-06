Minister van Defensie Dedonder wil dat routers van Chinese Huawei vervangen worden

Minister van Defensie Ludivine Dedonder heeft opdracht gegeven om driehonderd routers van het merk Huawei uit gebruik te nemen. Dat zei ze woensdag bij een actualiteitsdebat in de Kamercommissie Defensie.

Het was tot voor kort onduidelijk of er routers van het Chinese Huawei worden gebruikt door Defensie. De toestellen zijn gevoelig aan spionage door de Chinese overheid. “Defensie heeft tussen 2016 en 2019 ongeveer 610 mobiele routers gekocht van Huawei”, gaf Dedonder woensdag aan. “Daarvan zijn er nog 300 in gebruik.”

De toestellen hebben volgens de minister enkel tot doel om mobiele hotspots op te zetten. Ze hebben volgens haar geen toegang tot militaire info. Desalniettemin wil ze er vanaf. “Ik heb de chef Defensie de instructie gegeven om dit materiaal zo snel mogelijk te vervangen.”