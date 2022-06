Achttien jaar cel geëist voor 23-jarige die 82-jarige vrouw verkrachtte en probeerde te vermoorden in Antwerpen

De bejaarde dame wandelde in de ochtend van 26 september 2021 met haar hondje langs de Beatrijslaan op Linkeroever, vlakbij de Voetgangerstunnel. Ze werd daar aangesproken door een jongeman, die haar om een vuurtje vroeg. De vrouw zei dat ze niet rookte en wandelde verder. De kerel ging haar achterna en greep haar langs achteren vast. Hij begon haar te wurgen en ze belandde op de grond. Toen ze weer bijkwam, zat hij bovenop haar. Hij trok haar onderbroek naar beneden en penetreerde haar met zijn vingers. Hij bracht haar ook zware slagen en trappen toe.

Net op dat moment passeerden er drie jongemannen die riepen dat ze van de politie waren, waardoor de kerel wegliep. “Als zij er niet waren geweest, dan had dit fataal kunnen aflopen”, stelde de procureur. Het slachtoffer werd in levensgevaar overgebracht naar het ziekenhuis. Ze overleefde de aanval maar is zwaar getraumatiseerd. “Mijn cliënte is haar levenslust kwijt. Ze durft nog amper buiten te komen”, zei haar advocaat Toon Brawers. Hij vorderde 13.000 euro materiële en 15.000 euro morele schadevergoeding.

Op camerabeelden was te zien hoe de dader na de feiten rustig richting Voetgangerstunnel was gewandeld, terwijl hij luisterde naar muziek. Verder onderzoek bracht Ayoub M. in beeld, die enkele weken na de feiten werd opgepakt. Zijn gsm werd gecapteerd door een zendmast op de plaats van de feiten, zijn DNA werd op de kledij van het slachtoffer aangetroffen op zijn gsm werden pornografische beelden gevonden van oudere en bejaarde dames.

Hij verklaarde tijdens zijn verhoor dat hij onder invloed was van alcohol en verdovende middelen. “Twee wodka-redbul, Heinekens en zes lijnen cocaïne”, verduidelijkte hij op het proces. Toen hij van het slachtoffer geen vuurtje kreeg, was hij doorgeslagen. Van de verkrachting wist hij niets meer. Het zou kunnen dat het gebeurd was, maar het was zeker niet gepland. Hij ontkende ook dat hij bewust naar porno met oudere dames had gezocht en was eerder ‘toevallig’ op die sites beland.

“Beklaagde wilde de feiten laten uitschijnen als een brutale overval, maar het is duidelijk dat hij kickt op seks met oudere dames. Dit zijn feiten van de ergste soort, met een enorme impact op het slachtoffer. We kunnen alleen maar hopen dat ze dit met de juiste omkadering ooit te boven komt”, zei de procureur. Het blanco strafblad van Ayoub M. woog niet op tegen de gruwelijke aard van de feiten en daarom vorderde de aanklager achttien jaar cel en nog eens vijftien jaar terbeschikkingstelling van de strafuitvoeringsrechtbank.

De verdediging betwistte de voorbedachtheid. “Hij is niet naar Linkeroever getrokken met de bedoeling om een misdrijf te plegen. Hij was onder invloed van verdovende middelen en dat kan volgens de gerechtspsychiater grensverlagend werken en tot impulsdoorbraken leiden. Buiten dit feit is mijn cliënt nog nooit in aanraking met politie en gerecht gekomen. Hij was tot die dag een doodgewone, brave jongen”, zei meester Thibaud Delva.

Hij stelde dat Ayoub M. vragende partij is voor een straf met probatie-uitstel en dat hij bereid is om gelijk welke voorwaarden na te leven. Probatie-uitstel is echter enkel mogelijk bij straffen tot maximum vijf jaar. Ayoub M. vertelde de rechtbank dat hij hoopt op een milde straf. “Ik heb veel spijt van wat ik die mevrouw heb aangedaan. Ik begrijp nog altijd niet waarom ik het deed. Ik had drugs gebruikt.” Hij ontkende ook dat hij een seksuele voorkeur heeft voor oudere dames.

Het vonnis volgt op 28 juni.