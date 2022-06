Rechter beveelt internering van acteur Walter ‘Pico’ Michiels

De Leuvense strafrechter heeft in eerste aanleg de internering bevolen van Walter ‘Pico’ Michiels. De gewezen acteur die vroeger in ‘FC De Kampioenen’ te zien was, bevond en bevindt zich volgens de gerechtsdeskundige in een staat van geestesstoornis en is een gevaar voor derden.

Michiels moest zich bij de strafrechter verantwoorden voor verschillende diefstallen in warenhuizen in het Leuvense, bedreigingen tegen een agent en passanten, en smaad aan twee agenten. Bij een controle door een politiepatrouille in het Leuvense stadspark haalde hij tot tweemaal toe zijn geslachtsdeel boven voor de ogen van de inspecteurs. De voormalige acteur maakte obscene gebaren en beledigde de agenten. Hij zou ook op straat geürineerd hebben. Voorts werd hij schuldig bevonden voor het aanmatigen van een titel die hij niet heeft, en werd hij twee keer betrapt met cannabis op zak.

LEES OOK. Al jaren een gevaar voor zichzelf en voor anderen: waarom Walter ‘Pico’ Michiels nog steeds niet geïnterneerd is

Omdat er ernstige twijfels zijn over de geestestoestand van Pico, beval de strafrechter een psychiatrisch onderzoek naar de man. Dat was makkelijker gezegd dan gedaan, want Pico stuurde telkens zijn kat naar de afspraak met de psychiater. Op basis van de elementen in het strafdossier meent deze laatste dat Pico zich in een staat van geestesstoornis bevond en nog steeds bevindt. Ook is de man volgens de deskundige een gevaar voor de psychische en fysieke integriteit van derden.

Michiels heeft stilaan een abonnement in de rechtbank van Leuven, ook al verschijnt hij zelden op de zittingen. De politierechtbank veroordeelde hem nog tot drie maanden cel voor openbare dronkenschap. Voor de correctionele rechtbank kreeg Michiels in eerste aanleg vijftien maanden cel voor onder meer diefstal, drugsbezit en bedreiging in Leuven. Nu beveelt de rechter de internering van de gewezen acteur, die tegen deze beslissing nog wel beroep kan aantekenen.