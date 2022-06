Fransman breekt record bungeejumpen in Schotland: 765 keer op 24 uur

De Fransman François-Marie Dibon heeft woensdag het wereldrecord bungeejumpen gebroken. Hij heeft zich maar liefst 765 keer van een brug in Schotland geworpen op 24 uur tijd. De 44-jarige Parijzenaar, die in Zweden woont, verpulverde hiermee het vorige record, dat in mei 2017 gevestigd werd door een Nieuw-Zeelander die 430 keer op een dag sprong.

Dibon begon dinsdag aan de uitdaging door van een platform in het Schotse dorp Pirlorchy te springen. Na twaalf uur had hij het record van de Nieuw-Zeelander gebroken, maar hij ging door met bungeejumpen tot woensdagochtend.

“Ik heb het gevoel dat mijn hersenen nog steeds denken dat ik spring”, reageerde de Fransman. “Ik voel de vermoeidheid nog niet. Ik voel de opwinding dat ik dit record, samen met mijn hele team, heb gebroken.”

Voordat hij dinsdag aan zijn recordpoging begon, zei Dibon tegen het Britse persagentschap PA dat hij “gelukkig en in het moment” was. Daana maakte hij, ondanks de buien, de ene sprong na de andere en nam hij weinig pauzes om te eten. Na elke duik van 40 meter in de Schotse bergkloof werd Dibon terug door zijn team opnieuw naar het deck gebracht, en sprong hij meteen weer. Gemiddeld maakte hij elke 113 seconden een sprong.

Het vestigen van het wereldrecord bungeejumpen was geen evidentie voor Dibon, die tot enkele jaren geleden hoogtevrees had. Hij trainde maandenlang om het record waar hij al vijf jaar naar streefde, te breken. “Het is niet alleen een extreme, individuele sport, maar ook een collectieve uithoudingssport”, zei hij en hji prees het werk van de vijftien Schotten die hem vergezelden in zijn uitdaging. Guinness World Records-jurylid Joanne Brent beschreef het record als “inspirerend”.