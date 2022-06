Oekraïense president Zelenski: “Elke dag tot 100 dode en 500 gewonde soldaten”

Volgens de Oekraïense president Volodimir Zelenski lijdt het Oekraïense leger elke dag tot 100 dodelijke slachtoffers, en 500 gewonden. “De situatie is heel moeilijk. We verliezen elke dag 60 tot 100 soldaten in de strijd, en ongeveer 500 mensen raken gewond. Maar we houden stand”, klonk het in een interview met het Amerikaanse Newsmax. Volgens Zelenski is de situatie met name precair in het zuiden van de oblast (provincie, red.) Donetsk, en in de oblast Loegansk.

“Het Oekraïense volk vormt een defensieve perimeter voor de wereld tegen de agressie van Vladimir Poetin”, aldus Zelenski. “We moeten beseffen wie de donkere macht is. Dat is Rusland. En Rusland zal niet stoppen in Oekraïne, dat is zeker. De andere landen van de voormalige Sovjet-Unie en leden van de EU – sommigen zijn zelfs al lid van de NAVO – worden ook bedreigd. Maar Poetin kan niet winnen: hij is een zwakke leider. De wereld moet stoppen met een man te verdedigen die oorlogsmisdaden laat plegen”, verwees Zelenski naar wat hij beschouwt als een gebrek aan krachtige sancties.

“Oekraïne is niet van plan om Rusland aan te vallen”

Zelenski benadrukte in hetzelfde interview ook dat de geleverde wapens uit Europa en de VS uitsluitend voor zelfverdediging worden gebruikt, en dus niet voor doelen in Rusland. “We zijn niet geïnteresseerd in de Russische Federatie. We vechten niet op hun grondgebied zoals zij met ons doen”, aldus Zelenski als reactie op de laatste wapenleveringen uit de Verenigde Staten. “We willen onze steden heroveren, en daarvoor hebben we munitie nodig die tot 100 kilometer ver kan reiken.”

De Amerikaanse president Joe Biden besliste dinsdag dat de VS het Oekraïense leger gaat voorzien van “meer geavanceerde raketsystemen en munitie, waarmee ze de belangrijkste doelen op het slagveld in Oekraïne nauwkeuriger kunnen aanvallen”, zo schreef Biden in een opiniestuk voor The New York Times. Hij noemde “Javelin-antitankraketten, Stinger-luchtafweerraketten, krachtige artillerie- en precisieraketsystemen, radars, onbemande luchtvaartuigen, Mi-17-helikopters en munitie”. Het besluit past volgens Biden in wat hij in zijn artikel omschrijft als “Amerika’s duidelijke doel: we willen een democratisch, onafhankelijk, soeverein en welvarend Oekraïne met de middelen om van zich af te bijten en zich te verdedigen tegen verdere agressie”.

Wat Biden er niet bij zei, maar wat regeringsbronnen later dinsdag wel bevestigden tegenover persbureaus Reuters en AFP, is dat de VS ook raketsystemen van het type Himars (M142 High Mobility Artillery Rocket System) naar Oekraïne sturen. Himars-raketten gebruiken precisiegeleide munitie, en hebben een bereik van ongeveer 80 kilometer. “Deze systemen zullen door de Oekraïners worden gebruikt om de Russische opmars op Oekraïens grondgebied af te weren, maar zullen niet worden gebruikt op doelen op Russisch grondgebied”, zei de functionaris.

Rusland reageert “uitermate negatief” op de wapenleveranties. Volgens een woordvoerder van minister van Buitenlandse Zaken Lavrov vergroten ze de kans op een directe confrontatie.