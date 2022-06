Je auto voltanken was nooit zo duur als nu. Maar de stijgende aardolieprijzen hebben nog veel verregaandere gevolgen: “Kijk eens rond je”, zegt professor in de chemische procestechnologie Jan Van Impe. “In bijna elk item dat je ziet, is aardolie verwerkt.” En als die aardolie meer gaat kosten, wordt dus alles duurder.