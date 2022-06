Cyriel Dessers neemt emotioneel afscheid van Feyenoord, Genk verwelkomt verloren zoon: “We kijken uit naar warm weerzien”

Wat al even in de lucht hing, werd woensdagnamiddag ook officieel bevestigd. Cyriel Dessers keert terug naar KRC Genk, Feyenoord licht de aankoopoptie op de spits uit Vechmaal niet.

“Feyenoord heeft deze namiddag onze club officieel geïnformeerd dat het de aankoopoptie van Cyriel Dessers niet zal lichten”, verduidelijkt KRC Genk op zijn website. “Dat betekent dat Cyriel in de voorbereiding opnieuw zal aansluiten bij KRC Genk. We wensen Cyriel eerst veel succes met de internationale wedstrijden en kijken alvast uit naar het warm weerzien in blauw-wit.”

Dessers zelf wil de club en supporters van Feyenoord bedanken. “Beste Feyenoorders, Cyriel hier”, begon de spits aan een emotionele videoboodschap op sociale media. “Ik heb gisteren een telefoontje gekregen van Feyenoord dat de optie niet gelicht wordt, dus met spijt moet ik deze boodschap inspreken.”

“We zijn negen maanden geleden begonnen met een videoboodschap vanuit een hotelkamer in Madrid, nu zit ik in een hotel in New York met de nationale ploeg van Nigeria. Via deze weg wil ik jullie ten eerste bedanken. Het is een ongelooflijk seizoen geweest voor mij. Er zijn dromen uitgekomen.”

“We zijn begonnen met een feestje aan de cornervlag in Eindhoven en we zijn geëindigd met een Europese finale. Wie had dat durven denken toen ik op 1 september in Rotterdam aankwam. Ik heb ongelooflijk veel liefde gekregen van mijn team, de medewerkers van de club en vooral de fans. Met een eigen liedje zelfs, en daar wil ik jullie voor bedanken. Het was een eer om voor Feyenoord te spelen en hopelijk tot snel.”

