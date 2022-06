Een onderzoeker verbonden aan de VUB was één van de inspiratiebronnen voor de moordende raid op een supermarkt in Buffalo, New York. De theorieën van Michael Woodley over ras, genetica en intelligentie komen voor in het racistische manifest van de schutter. “Zijn teksten zetten aan tot haat”, zegt een petitie van internationale wetenschappers. De VUB heeft de samenwerking opgeschort.