“Dit is desastreus”: enorme brand verwoest afdeling in pannenkoekenfabriek Lipcas

Een zware uitslaande brand bracht woensdagmiddag grote schade aan de pannenkoekenfabriek Lipcas in de Raveschootsveldstraat in Zwevezele aan. De brandweer was urenlang bezig met het bestrijden van de brand die ontstond in de poffertjesafdeling. “Dit is desastreus voor het bedrijf”, aldus burgemeester Lieven Huys (CD&V).

Iets voor drieën ontstond er een brand in de poffertjesafdeling van Lipcas, producent in pannenkoeken en poffertjes. Het probleem ontstond in een van de ovens in het bedrijf. “Ik was aan het werk in de pannenkoekenafdeling toen we plots de melding kregen dat er een brand was ontstaan in de poffertjesafdeling. We snelden ons naar buiten”, aldus een werknemer. Hij keek samen met zijn collega’s toe hoe de brand aan de achterkant van het bedrijf snel uitbreidde. Aanvankelijk was er een witte rookwolk boven het bedrijf te zien. Die veranderde al snel in een donkere toorts die tot ver buiten Zwevezele opgemerkt werd.

Bewoners en personeel geëvacueerd

Al snel werd duidelijk dat het om een grote bedrijfsbrand ging. “Op het ogenblik dat de brand uitbrak, waren er twintig mensen aanwezig in het bedrijf. De vier zaakvoerders en zestien werknemers”, aldus burgemeester Lieven Huys (CD&V). Hij snelde onmiddellijk ter plaatse. Een dertigtal van de dichte buurtbewoners moesten hun huizen verlaten omdat er sprake was van giftige rook. Aanvankelijk werden zij, samen met de werknemers opgevangen door andere buurtbewoners. Even later werd iedereen geëvacueerd naar een vlakbij gelegen indoor speeldorp. (Lees verder onder de foto)

Poffertjesafdeling helemaal verloren

Tal van brandweerposten uit de omgeving snelden ter plaatse. Door de wind, die het vuur naar de voorzijde van het bedrijf blies, breidde de brand snel uit. “De poffertjesafdeling liep bij de brand de grootste schade op. Die afdeling is helemaal verloren.” De brandweer probeerde er alles aan te doen om de pannenkoekenafdeling te redden. De verschillende korpsen sloegen de handen in elkaar en waren uren in de weer met het bestrijden van de brand.

Desastreus

Hoe groot de schade aan het bedrijf precies is, is momenteel nog niet duidelijk. “Maar dat deze brand desastreus is voor het bedrijf, is meer dan duidelijk”, aldus burgemeester Huys. Enkele weken geleden werd de brandweer al eens opgeroepen voor een brand in de pannenkoekenfabriek. Toen bleef de schade heel beperkt.