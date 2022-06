Van woon-werkverkeer tot je bureau en kantoorspullen: mogelijk loop je geld mis door beroepskosten niet zelf in te vullen bij belastingaangifte

Kosten gemaakt in het kader van je beroepsactiviteiten mag je van je belastbare inkomsten aftrekken als je ze kunt bewijzen. De meeste Belgen besparen zich de moeite om al hun uitgaven bij te houden en nemen genoegen met het wettelijke kostenforfait. Omdat we ook in 2021 nog vaak van thuis uit hebben gewerkt, zal dat voor de meeste loontrekkenden de voordeligste oplossing blijken. Maar niet voor iedereen.