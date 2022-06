Danny Buijs is nu ook officieel de nieuwe coach van KV Mechelen: “Beleving op de tribunes gaf me goed gevoel”

“Ik wou na acht jaar Nederland heel graag een buitenlands avontuur aangaan én wou ook in de buurt van mijn drie kinderen blijven”, zegt Danny Buijs in een eerste reactie. “Ik heb met een aantal clubs contact gehad, maar had meteen een goed gevoel hier. Ik heb de directie gesproken, heb de wedstrijden tegen Gent en Genk gezien en zag de beleving op de tribunes. Die reactie na het 1-2 verlies tegen Gent, dat was toch fenomenaal? Ik ga er alles eraan doen om de interactie en de sfeer met het publiek te behouden.”

Buijs vertrekt nu eerst nog op vakantie. “Ik ga even uitblazen. Rond 16 juni plannen we medische testen en op 20 juni beginnen we met de eerste groepstraining. Ik heb er zin in.”

Een persconferentie zal pas later volgen. KV wil met een volledig samengestelde technische staf uitpakken en dus is het wachten tot ­iedereen uit vakantie is teruggekeerd. Zo is onder anderen ook Maxim ­Wouters, de video- en data-analist die Buijs van Groningen naar Mechelen meeneemt, nog met vakantie. Hetzelfde geldt voor Steven Defour, een van de drie assistenten - naast Fred Vanderbiest en keeperstrainer Stef Pauwels - die de club trouw blijven.