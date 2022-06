Toby Alderweireld begint uitgerust aan interlands en sluit transfer naar Antwerp niet uit: “Ik sluit niets uit, maar op dit moment is er niets concreet”

LIVE RODE DUIVELS. Romelu Lukaku ontbreekt op training

De afgelopen weken genoot Alderweireld van vakantie en werd hij geregeld gespot in zijn thuisstad Antwerpen en zelfs op een wedstrijd van de Great Old. “Ik sluit niets uit bij Antwerp maar op dit moment is er niets concreet”, zei Alderweireld. “Ik ken Marc Overmars natuurlijk en zo’n overgang hangt wel in de lucht. Maar dat is al jaren zo. We zullen zien. Ik heb nog twee jaar contract in Qatar. Iedereen weet dat ik graag in Antwerpen ben. In het voetbal kan er veel gebeuren. Dat hangt niet alleen van mezelf af. Er zijn verschillende partijen bij betrokken. Op dit moment blijf ik nog twee jaar in Qatar.”

Een transfer naar België sluit hij dus niet uit, maar eerst dus de focus op de Nations League met om te beginnen de Derby der Lage Landen vrijdagavond. “Nederland heeft echt een goed team. Het zijn allemaal toppers, maar thuis moeten wij gewoon vol voor drie punten gaan. Die drie punten zijn een must vrijdag, zeker voor een vol stadion”, aldus Alderweireld.

Alderweireld kende bij het Qatarese Al-Duhail een eerder rustig seizoen in tegenstelling tot de Duivels die pakweg in de Premier League voetballen. “Ik kom hier vrij fris aan en in mijn geval was het natuurlijk iets minder druk dan in de Premier League. De volgende vier wedstrijden zijn er zeker niet te veel aan. Het zijn overigens mooie wedstrijden met inzet. Met een mogelijke eindronde in het achterhoofd is het ook aangenamer spelen. De wedstrijden zijn dan ook leuker dan vriendschappelijke interlands.”

Onana: “Trots om hier te zijn, maar eerste cap zou nog mooier zijn”

Na Alderweireld mocht de pers voor het eerst met de 20-jarige debutant Amadou Onana spreken. “Ik ben heel mooi en warm ontvangen door de groep”, aldus de middenvelder van Lille. “Het doet me veel plezier om hier te zijn. Ik ben een open persoon die zich vlot kan aanpassen aan diverse groepen en dat is hier niet anders.”

Onana hoopt de komende weken meteen ook op zijn eerste speelminuten. “Ik ben een ambitieus persoon. Dat is zowel het geval bij Lille als hier. De selectie op zich is een soort kers op de taart na mijn eerste seizoen in de Ligue 1. Ik ben al trots om hier te zijn, maar een eerste cap zou nog mooier zijn natuurlijk.”

Het niveau op training bij de Rode Duivels ligt voor Onana natuurlijk nog hoger dan bij zijn club. “Er lopen hier spelers rond met enorme kwaliteiten en een grote rugzak aan ervaring. Het doet deugd om te kunnen stelen met de ogen. Los daarvan wil ik het maximale van mezelf geven en zonder spijt terugblikken op deze periode. Het doel is om te bewijzen waarom ik ben opgeroepen.”