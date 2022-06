Elvis Presley mag geen bruiloften meer voltrekken in Las Vegas

Stellen kunnen zich in het de Amerikaanse casino-stad Las Vegas niet langer laten trouwen door Elvis Presley-imitatoren. Dat heeft het bedrijf Authentic Brands Group, dat de naam en het imago van de ‘King of Rock and Roll’ beheert, beslist. Volgens de Amerikaanse showbizz-website TMZ heeft het bedrijf alle trouwkapellen in de stad bevolen om te stoppen om de naam van de zanger te beschermen.