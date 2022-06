Was ‘strijkijzermoord’ wel moord? Verdachte na vijf maanden weer vrijgelaten wegens onvoldoende bewijs

Julienne Pauwels werd op 25 januari in haar woning in de Sijsjeslaan in Keerbergen aangetroffen. — © IF/ROBtv

Het was verdachte A.B. (70) zelf die op de bewuste dinsdagochtend 25 januari hysterisch bij de buren kwam aankloppen, roepend dat zijn vriendin zich had opgehangen. Hij zou haar in de badkamer gevonden hebben met een draad van een strijkijzer rond de hals. Toen de buren ter plaatse snelden was alle hoop al verloren. Julienne was overleden, en ook de dokters konden niets anders meer doen dan haar dood vaststellen.

De politie, het labo en de wetsdokter waren de hele dag ter plaatse. Het onderzoek duurde urenlang, wat al snel deed vermoeden dat men toch niet zeker was dat het om zelfdoding ging. Het vermoeden werd ’s avonds bevestigd toen A. meegenomen werd door de politie voor verhoor. De wetsdokter meende dat Julienne met geweld om het leven was gekomen. Twee dagen na de feiten werd A. voorgeleid voor de onderzoeksrechter, die zijn aanhouding bevestigde.

Zonder voorwaarden vrij

Vijf maanden lang werd de aanhouding van A. steeds verlengd. Vijf maanden, waarin A. steeds zijn onschuld bleef uitroepen. Vijf maanden waarin de onderzoekers bleven graven naar bewijslast. “Momenteel hebben we niet genoeg aanwijzingen die het zouden verantwoorden om de verdachte in de cel te houden”, zegt parketwoordvoerster Sarah Callewaert.

“Er komen onvoldoende bewijzen van zijn schuld uit het onderzoek”, aldus Callewaert. “Maar het onderzoek blijft uiteraard lopen. Het is niet zo dat A. helemaal niet meer verdacht wordt. Maar tegelijk ligt ook de piste dat het toch om een zelfdoding ging nog steeds open. Je kan dan wel vermoeden dat het om moord en geen zelfdoding gaat, je moet het ook nog bewijzen. Zolang het onderzoek loopt en wij niet gevraagd zijn een standpunt in te nemen, blijft alles open.”

A.B. werd vrijgelaten zonder enige voorwaarden. Het openbaar ministerie gaat daar niet tegen in beroep.

