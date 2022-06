Voor het eerst vrouw aan het hoofd van Amerikaanse legercomponent

Voor het eerst staat in het Amerikaanse leger een vrouw aan het hoofd van een de zes componenten. Admiraal Linda Fagan is woensdag in Washington D.C., in aanwezigheid van president Joe Biden, de eerste vrouw geworden die het commando over de Amerikaanse kustwacht op zich neemt.

De 58-jarige Fagan behoort tot “een generatie van pioniersvrouwen in de strijdkrachten”, aldus Biden, die sprak van een historische ceremonie. Hij benadrukte verder dat het Amerikaanse leger meer nood heeft aan vrouwen op de hoogste leidinggevende niveaus. Om dat te bereiken moet ervoor gezorgd worden dat vrouwen niet benadeeld worden wanneer zij bijvoorbeeld kinderen krijgen, onderstreepte het staatshoofd.

Fagan was door Biden voorgedragen en haar kandidatuur werd vorige maand door de Senaat bevestigd. Zij vervangt bij de kustwacht admiraal Karl Schultz, die vier jaar het bevel voerde over de legercomponent. Sinds 1915 maakt de Coast Guard officieel deel uit van het Amerikaanse leger.

In totaal telt het leger in de VS zes componenten. Naast de kustwacht is er de landmacht, de marine, de luchtmacht, het korps mariniers en de ruimtemacht. Deze laatste werd pas eind 2019 in het leven geroepen door de toenmalige Amerikaanse president Donald Trump en is bedoeld om de vrijheid van opereren van de VS in de ruimte te waarborgen.