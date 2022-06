Gerecht op zoek naar “gevaarlijke” verdachte van moordpoging: “Deze persoon kan gewapend zijn”

Yassine Ben Sellam Lamarti is ongeveer 1,80 meter lang, normaal gebouwd, en heeft kort donker haar. Hij verplaatst zich vermoedelijk in een donkergrijze Mercedes A-klasse met Poolse nummerplaat OP 1943 P.

“Deze persoon kan gewapend zijn”, klinkt het in het opsporingsbericht. “Bij aantreffen van deze persoon wordt gevraagd zelf niet tussen te komen maar onmiddellijk de politie te bellen. Aan Yassine Ben Sellam Lamarti wordt gevraagd zich te melden bij de politie.”

Wie meer informatie heeft over de zaak, kan de politie contacteren via het tipformulier op de website van de federale politie, of via het gratis nummer 0800/30300. Discretie wordt verzekerd, aldus nog het opsporingsbericht.