Vijf verdachten op proces-Aquino schuldig bevonden, donderdag uitspraak over strafmaat

Alle vijf de beschuldigden op het proces-Aquino zijn schuldig aan de gijzeling met de dood tot gevolg van Silvio Aquino. Dat heeft het hof van assisen in Tongeren beslist. De vijf riskeren levenslang. Over de strafmaat wordt donderdag gepleit.

De jury moest antwoorden op een kluwen van 102 vragen rond de gijzeling van Silvio en Sylvia Aquino, met de dood van Silvio tot gevolg. Haar oordeel is dat Marino Trotta en de Hamidovic-clan schuldig zijn.

De vijf beschuldigden kregen woensdagochtend nog het laatste woord. “Het is voor mij niet gemakkelijk om mevrouw Aquino in de ogen te kijken”, zei Sandro Hamidovic. De drie andere leden van de Hamidovic-clan boden hun verontschuldigingen aan.

Silvio Aquino werd vermoedelijk ook het slachtoffer van een man die hij ooit als een vriend beschouwde, Martino Trotta. Op 27 augustus 2015 werden de 41-jarige Silvio Aquino en zijn vrouw Silvia in Oudsbergen door een Opel Astra en een Jaguar klemgereden en uit de wagen gesleurd door leden van de Hamidovic-clan. Silvio Aquino werd uiteindelijk doodgeschoten. Ook een van de uitvoerders, Samson Hudorovic, stiefzoon van clanleider Sandro, liet het leven bij de raid. Hij werd neergeschoten door Silvio Aquino met een wapen dat hij van zijn aanvallers had kunnen bemachtigen. Samson dood achtergelaten net voor de Roertunnel op de A73 in Roermond.

De drie aanwezige clans op het proces – Hamidovic, Aquino en Trotta – stonden elkaar net niet openlijk naar het leven. Met als hoogtepunt het snijgebaar over de keel dat hoofdverdachte en zelfverklaarde zigeunerkoning Sandro Hamidovic in de richting van de Aquino’s maakte. De debatten werden nog het beste samengevat door drugsbaas Faker K., alias Alex, die kwam getuigen op het proces. Alex werd ooit gegijzeld en bestolen van een lading cocaïne en miljoenen aan cash en juwelen. “Als je bestolen wordt, mag je ervan uitgaan dat het door je vrienden is. Je vijanden vermoorden je”, zei hij.

Nooit eerder kreeg een volksjury op een assisenproces in Vlaanderen een beter beeld van hoe de zaken geregeld worden in het parallel universum van de georganiseerde criminaliteit dan de voorbije drie weken in Tongeren. De jury keek toe hoe de beschuldigden, slachtoffers en getuigen elkaar onophoudelijk uitscholden voor ‘straathonden, varkens en verraders’ en mekaar betichtten van homejackings en diefstal.