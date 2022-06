Ooit hét Vlaamse exportproduct en één miljard euro omzet: de naakte waarheid over het toch niet oudste beroep ter wereld

Van lichtekooi tot gevallen vrouw, van meisje van plezier tot sekswerker: voor vrouwen die zich laten betalen voor seks bestaan evenveel namen als clichés. Ze doen passanten blozen, spreken tot de verbeelding of roepen net weerzin of medelijden op. Op deze Internationale Dag van de Sekswerkers vragen ze wat meer respect. En dat begint bij kennis van zaken, dus bij deze: acht dingen die je moet weten over het beroep dat dan toch niet het oudste ter wereld is.