‘t Sloeberhuisje is vergunning voor kinderopvang definitief kwijt

Op 18 februari overleed in het UZ Gent een meisje van zes maanden dat de dag voordien levensgevaarlijke verwondingen had opgelopen in ’t Sloeberhuisje, een crèche in de Gentse deelgemeente Mariakerke.

Het Agentschap Opgroeien schorste de vergunning voor de opvang meteen op 17 februari, de dag dat de baby in het ziekenhuis belandde. Dinsdag besliste de Vlaamse overheidsdienst de vergunning definitief in te trekken, zo valt te lezen op de website van Kind en Gezin. ‘Een schorsing is in wezen altijd een tijdelijke maatregel’, zegt woordvoerster Nele Wouters. ‘Je kunt een schorsing niet eeuwig laten voortduren. Op een bepaald moment moet je de schorsing opheffen, dan wel de vergunning opheffen. Dat de schorsing is omgezet in een opheffing van de vergunning is dan ook een juridisch gevolg, zonder dat er nieuwe elementen of ontwikkelingen zijn.’

Volgens Wouters staat een vergunning op naam van de organisator en op de locatie zelf. Strikt juridisch gezien zou de uitbater later wel een nieuwe aanvraag kunnen indienen. ‘Iedereen kan een aanvraag doen. Elke aanvraag wordt gescreend op basis van de vergunningsvoorwaarden en een eventuele historiek als organisator.’

Speurders gaan ervan uit dat de baby overleed aan shakenbabysyndroom en dat Roxan V., de vader van uitbaatster D.V., daarvoor verantwoordelijk is. De man ontkent dat hij het kind dooreengeschud heeft. Roxan V. is aangehouden voor opzettelijke slagen en verwondingen met de dood tot gevolg, zonder het oogmerk om te doden. Hij zit nog in de cel. Uitbaatster D.V. werd vrijgelaten onder voorwaarden, maar ze werd in verdenking gesteld voor onopzettelijke doding.

Uit inspectieverslagen blijkt dat in 2015 ouders de vader beschuldigden van fysiek geweld tegenover de kinderen, maar de uitbaatster ontkende toen steevast dat er iets aan de hand was.