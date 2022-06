Slecht nieuws voor Sybe (30): ethische commissie geeft negatief advies voor traject alleenstaande wenspapa

In maart startte het traject in UZ Gent voor Sybe. Het was voor het eerst dat het ziekenhuis een alleenstaande wenspapa begeleidde. “Er waren wel al single mannen die informeerden over draagmoederschap, maar tot een effectieve aanvraag kwam het nog nooit”, klonk het toen bij het ziekenhuis. Maar de jonge man uit Kuurne besloot wel verdere stappen te nemen, gezien zijn grote kinderwens. Er volgden gesprekken met de draagmoeder en eiceldonor onder begeleiding van een psycholoog van het ziekenhuis. Alleen: omdat het om een nieuwe type aanvraag ging moest ook het Ethisch Comité van het ziekenhuis nog advies geven.

Dat advies kwam er woensdag, en is een serieuze domper voor Sybe. Hij kreeg te horen dat de ethische commissie een negatief advies geeft. “Mijn hart voelt gebroken. Ik weet niet hoe ik het in woorden kan zeggen ... Ik voel mij momenteel echt slecht. Er gaat ook heel erg veel door mijn hoofd momenteel”, schrijft Sybe nu op zijn Instagam-pagina.

Aan onze redactie bevestigt Sybe dat hij slecht nieuws te horen kreeg uit het ziekenhuis en alles even zal laten bezinken. “Binnenkort zal ik wel ruimte hebben om uit te leggen hoe het nu precies zit. Ik neem nu even de tijd voor mijn emoties, maar mijn gevecht is zeker nog niet gedaan.”