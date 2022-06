Staking in Franse energiesector, vakbonden dreigen met “gerichte stroomonderbrekingen”

In de energiesector in Frankrijk wordt vanaf morgen/donderdag gestaakt voor meer loon. De vakbonden zeggen dat ze de gebruikers niet willen treffen, maar vakbond CGT sluit niet uit dat er gerichte stroomonderbrekingen zullen komen, “bij economische of politieke beslissingscentra”.

De vakbonden willen met hun actie hogere lonen afdwingen, wegens de hoge inflatie. In tegenstelling tot in België, is er geen automatische loonindexering in Frankrijk.

De Franse minister van Economie Bruno Le Maire riep de bedrijven in de sector al op om, als ze over voldoende manoeuvreerruimte beschikken, de lonen te verhogen. Dat zei hij deze week in een interview met Le Figaro.