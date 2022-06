‘Tripadvisor voor vastgoedmakelaars’ wil verkopers en makelaars met elkaar matchen

Wie een woning wil verkopen of verhuren, kan vanaf woensdag een beroep doen op het nieuwe matchingplatform HouseMatch. Deze ‘Tripadvisor voor vastgoedmakelaars’ wil verkopers en makelaars aan elkaar koppelen met behulp van honderdduizenden recensies van meer dan 5.000 makelaars uit heel België. “Met behulp van artificiële intelligentie krijgen vastgoedeigenaars een match met de makelaars die het beste kunnen passen bij hun pand en persoonlijke verwachtingen”, zegt medeoprichter Nathan Coox.

Drie op de vier mensen die een huis willen verkopen, doen momenteel al een beroep op een makelaar. Daarvoor wordt vooral voortgegaan op mond-tot-mondreclame. HouseMatch wil die zoektocht verbeteren door verkopers een objectief platform aan te bieden op basis van tienduizenden recensies. Die werden enerzijds verzameld door de samenwerking van Smooved, het bedrijf achter HouseMatch, met een op de acht vastgoedkantoren in België. Daarnaast werden ook honderdduizenden reviews verzameld die werden achtergelaten op publieke websites en sociale media. “Zo zijn we erin geslaagd om een betrouwbaar beeld te schetsen van de reputatie van ruim 5.000 vastgoedkantoren in ons land”, stelt Coox.

Gebruikers krijgen via HouseMatch gratis een overzicht van de makelaars in de buurt, hun reputatie en schaalgrootte. Bovendien kunnen ze hun zoektocht verder verfijnen door aan te geven welk soort pand ze aanbieden en welke service ze verwachten.

Het platform HouseMatch is vanaf woensdag 1 juni terug te vinden op www.housematch.be.