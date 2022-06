VS sturen meer geavanceerde wapens en munitie naar Oekraïne

De Amerikaanse president Joe Biden heeft besloten dat de VS het Oekraïense leger voorzien van “meer geavanceerde raketsystemen en munitie”, waarmee ze de belangrijkste doelen op het slagveld in Oekraïne nauwkeuriger kunnen aanvallen, zo schrijft hij dinsdag in een opiniestuk voor The New York Times.

De president noemde “Javelin-antitankraketten, Stinger-luchtafweerraketten, krachtige artillerie- en precisieraketsystemen, radars, onbemande luchtvaartuigen, Mi-17-helikopters en munitie”. Het besluit past volgens Biden in wat hij in zijn artikel omschrijft als “Amerika’s duidelijke doel: we willen een democratisch, onafhankelijk, soeverein en welvarend Oekraïne met de middelen om van zich af te bijten en zich te verdedigen tegen verdere agressie”.

Net als de Oekraïense president Volodimir Zelenski zei Biden echter te geloven dat de oorlog in Oekraïne niet op het slagveld maar middels diplomatie zal worden beslecht. Volgens Biden zijn de gesprekken nu vastgelopen doordat “Rusland oorlog blijft voeren om zo veel mogelijk van Oekraïne over te nemen”. Hij omschreef Ruslands “niet-uitgelokte agressie, de bombardementen op kraamklinieken en culturele centra en de ontheemding van miljoenen mensen” als een “diepgaande morele kwestie”.

Geen aanwijzingen kernaanval

Biden besloot zijn opiniestuk met de geruststelling dat de VS “momenteel geen aanwijzingen hebben dat Rusland van plan is kernwapens in Oekraïne te gebruiken”. Wel noemde hij de incidentele Russische retoriek over kernwapens “gevaarlijk en uiterst onverantwoordelijk”. “Laat me duidelijk zijn: elk gebruik van kernwapens in dit conflict, op welke schaal dan ook, zou volledig onaanvaardbaar zijn voor ons en de rest van de wereld en zou ernstige gevolgen hebben.”