Afscheid van een icoon: Giorgio Chiellini (37) in nokvol Wembley gehuldigd voor allerlaatste interland met Italië

“De wat?”, zou u kunnen denken. De finalissima is een nieuwe beker die in het leven werd geroepen om de samenwerking tussen de UEFA en de CONMEBOL te versterken: het betreft een wedstrijd tussen de Europese kampioen (in dit geval Italië) en de winnaar van de Copa América (in dit geval Argentinië).

Chiellini stopt bij de nationale ploeg en is einde contract bij zijn club Juventus, maar gaat wellicht nog niet met pensioen. Waar hij volgend seizoen aan de slag gaat is nog niet duidelijk.

De beelden van zijn huldiging in Wembley: