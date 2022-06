Club Brugge in de running voor Zweeds toptalent Williot Swedberg (18)

Swedberg is een rechtsvoetige centrale middenvelder met een goed schot in de benen, getuige enkele van de acht goals die hij al voor Hammarby maakte. Met die club staat hij momenteel derde in de Zweedse eerste klasse, maar bij een goed bod mag hij komende zomer vertrekken. In de winter was hij al op weg naar Lokomotiv Moskou, totdat Rusland de oorlog verklaarde aan Oekraïne. En nu is Club dus een optie voor Swedberg, die echter ook naar Celta de Vigo kan en daar op dit moment op bezoek is. De bedoeling is om ook bij blauw-zwart op gesprek te komen en nadien te beslissen. Hammarby hoopt minstens 5 miljoen euro te vangen voor de jeugdinternational.

Voor het middenveld denkt Club ook nog altijd aan de meer ervaren Casper Nielsen (Union). Ook Vinicius Souza (KV Mechelen, maar eigendom van Manchester City) staat op de radar.