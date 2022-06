Amber Heard reageert op verloren rechtszaak tegen ex Johnny Depp: “Geen woorden voor teleurstelling die ik voel”

Amber Heard was zichtbaar teleurgesteld na het verdict van de jury en rechter. Na afloop liet ze haar teleurstelling blijken in een statement.

“Ik heb geen woorden voor de teleurstelling die ik vandaag voel. Het breekt mijn hart dat de berg aan bewijzen nog steeds niet voldoende was om de onevenredige macht en invloed van mijn ex-man te verslaan. Nog meer ben ik teleurgesteld over wat dit vonnis zal betekenen voor andere vrouwen. Het is een tegenslag, het zet de klok terug in een tijd waarin de vrouw publiekelijk beschaamd en vernederd werd als ze zich uitsprak. Ik geloof dat Johnny’s advocaten erin geslaagd zijn om de jury zover te krijgen dat ze het bewijs negeren dat zo overtuigend was dat we het in het Verenigd Koninkrijk wonnen, en de kwestie van vrijheid van meningsuiting helemaal over het hoofd zien. Ik voel verdriet omdat ik de zaak heb verloren, maar nog meer omdat ik een recht heb verloren dat ik als Amerikaan dacht te hebben. Het recht om vrij en open te spreken.”

In een reactie liet Johnny Depp weten zijn leven “na zes jaar weer terug te hebben”: “De waarheid uitspreken was iets dat ik verschuldigd was aan mijn kinderen en aan al die me trouw zijn blijven steunen. Ik voel me vredig nu ik dat bereikt heb.”

LEES OOK. Jury geeft Johnny Depp over hele lijn gelijk in proces tegen Amber Heard: acteur krijgt schadevergoeding van 15 miljoen dollar

LEES OOK. Johnny Depp opgelucht nadat jury hem gelijk geeft in proces tegen ex Amber Heard: “Na zes jaar heb ik mijn leven terug”

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

(evdg)