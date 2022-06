Johnny Depp opgelucht nadat jury hem gelijk geeft in proces tegen ex Amber Heard: “Na zes jaar heb ik mijn leven terug”

“Zes jaar geleden werd mijn leven, het leven van mijn kinderen, de levens van mijn naasten, en ook de levens van de mensen die me vele, vele jaren hebben gesteund en in mij geloofd hebben, voor altijd veranderd. Allemaal in een oogwenk. Valse, erg zwaarwichtige en criminele beschuldigingen werden tegen mij geuit via de media, wat een eindeloze barrage van haat uitlokte, ook al werd er nooit een aanklacht tegen mij ingediend. Het was in een nanoseconde dat het de wereld al tweemaal had rondgereisd, en het had een seismische impact op mijn leven en mijn carrière. Zes jaar later heeft de jury me mijn leven teruggegeven. Ik ben oprecht ontroerd. Mijn beslissing om deze zaak aan te spannen, goed wetende hoe hoog de wettelijke hordes waren die ik zou moeten nemen, en het onvermijdelijke, wereldwijde spektakel in mijn leven, werd pas genomen na lang wikken en wegen. Het doel van deze zaak was vanaf het allervroegste begin om de waarheid bloot te leggen, ongeacht de uitkomst. De waarheid uitspreken was iets dat ik verschuldigd was aan mijn kinderen en aan al die me trouw zijn blijven steunen. Ik voel me vredig nu ik dat bereikt heb.”

LEES OOK. Jury geeft Johnny Depp over hele lijn gelijk in proces tegen Amber Heard: acteur krijgt schadevergoeding van 15 miljoen dollar

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

(jvh)