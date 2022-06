Toby Alderweireld ziet Antwerp wel zitten, maar mogelijke transfer blijft financieel een zware dobber

Toby Alderweireld werd tijdens de Champions’ Play-offs op de Bosuil gespot. Hij was daar in gesprek met Marc Overmars, huidig technisch directeur bij Antwerp FC en voorheen bij Ajax aan de slag toen ook Toby Alderweireld daar speelde. Het is geen geheim dat er wordt gepoogd de 33-jarige verdediger bij zijn Al-Duhail, zijn club in Qatar, weg te halen.

Dat blijft echter financieel een zware dobber voor Antwerp. Al Duhail vraagt een behoorlijke transfersom en het rekent op de 118-voudige international om in 2023 seizoen de Champions League te winnen. Daarvoor heeft het ook Alderweireld naar Qatar gehaald. Naast de transfersom is er ook het salaris. In Qatar wordt hij netto uitbetaald en dat is in België moeilijk te evenaren. Alderweireld staat wel degelijk open voor een terugkeer naar Antwerp. Hij kreeg voor hij op 15-jarige leeftijd naar Ajax vertrok zijn opleiding bij Germinal Beerschot.

“Antwerp en ik hebben al langere tijd een goed contact”, aldus Alderweireld daarover. “Dat dateert niet van de voorbije maand. We spreken al langere tijd. Ook bij Ajax had ik al een goede band met Marc Overmars. Iedereen weet hoe graag ik in Antwerpen ben en hoeveel ik van Antwerpen hou. Het is een piste die kan bewandeld worden, er is echter nog niets concreet. In voetbal kan veel gebeuren. Er zijn echter verschillende partijen bij betrokken. Ik heb immers veel respect voor de club waar ik nu speel. Ik heb daar drie jaar getekend, nu zijn er nog twee jaar te gaan. Die ga ik - tot hiertoe toch - rondmaken. Ik beleef een positief verhaal in Qatar.” (dvd, lvdw)