Gelukkig is er nog Toby Alderweireld om wat enthousiast te doen over de 127ste Derby der Lage Landen. Het publiek, dat ziet het ook wel zitten, want de 42.000 beschikbare toegangskaarten gingen vlotjes van de hand. Maar voor de rest?Allemaal wat lauwtjes. De rivaliteit van weleer verdrinkt in een eindeseizoensfeer. En dat voor een België-Holland.