De Amerikanen gaan Oekraïne dan toch voorzien van een van hun modernste wapens. Het geavanceerde Himars-raketsysteem moet de Russische opmars in de Donbas tot stilstand brengen. “Bunkers, tanks, hoofdkwartieren, artillerie, noem maar op. Alles wat binnen bereik ligt, is in gevaar”, zegt oud-kolonel Roger Housen.