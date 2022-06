AA Gent wil ex-speler van Bayern München: Milos Pantovic

AA Gent hoopt Milos Pantovic weldra te kunnen strikken. De 25-jarige Duitser met Servische roots is einde contract bij de Duitse eersteklasser Bochum.

Pantovic, geboren in München maar ex-jeugdinternational voor Servië, kan als aanvallende middenvelder maar ook op de flanken uit de voeten. Zijn jeugdopleiding kreeg hij bij Bayern München. Onder Pep Guardiola kreeg hij in 2015 zelfs een invalbeurt bij het eerste elftal. Ondanks een pak doelpunten bij het tweede elftal van Bayern, waar hij nog samenspeelde met ex-Buffalo Niklas Dorsch, bleef het daarbij en brak hij nooit door. Bij Bochum was hij vaak invaller, maar liet hij dit seizoen toch vier goals en drie assists noteren. (kvu)