Liverpool biedt fans hulp aan na nare gebeurtenissen bij finale Champions League

Fans van Liverpool die (psychische) schade hebben overgehouden aan de gebeurtenissen in aanloop naar de finale van de Champions League van zaterdag tegen Real Madrid kunnen daarvoor hulp krijgen. Liverpool meldt woensdag samen te werken met deskundige organisaties op het gebied van geestelijke gezondheidszorg waar supporters een beroep op kunnen doen.

De wedstrijd begon ruim een half uur later omdat de politie in Parijs mensen probeerden tegen te houden die met een vals kaartje of zonder kaartje het stadion probeerden binnen te dringen. Daarbij werd onder meer traangas ingezet. Fans van Liverpool zonder kwade bedoelingen, onder wie ook kinderen, werden daar ook slachtoffer van.

“De taferelen in en rond Stade de France, voor en na de aftrap, zullen om de verkeerde redenen lang in het geheugen blijven”, aldus Liverpool. “In samenwerking met de LFC Foundation, die dagelijks samenwerkt met professionele geestelijke gezondheidsdiensten, heeft de club een lijst samengesteld met organisaties waar supporters nu terecht kunnen.”