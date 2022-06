Palestijn gedood tijdens Israëlische militaire operatie op Westelijke Jordaanoever

Een Palestijnse man is woensdagavond doodgeschoten bij een Israëlische militaire operatie in het noorden van de bezette Westelijke Jordaanoever. Dat meldt het Palestijnse ministerie van Volksgezondheid in een verklaring.

“Een man die in de borst en de dij is geschoten en in kritieke toestand in het ziekenhuis van Jenin is aangekomen, is aan zijn verwondingen overleden”, zei het Palestijnse ministerie.

Het Israëlische leger op zijn beurt deelde mee dat het een operatie uitvoerde in het gebied Yabad, een dorp in de buurt van Jenin.

Volgens het Palestijnse persbureau Wafa raakten tijdens de operatie zes Palestijnen gewond.