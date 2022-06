Schietpartij in ziekenhuis in Oklahoma: minstens drie doden

Een man heeft woensdag het vuur geopend in een ziekenhuis in de stad Tulsa in de Amerikaanse staat Oklahoma. Dat meldt de politie. Er zijn drie slachtoffers overleden. Ook de schutter is bij de schietpartij omgekomen.

Politieagenten doorzoeken momenteel kamer na kamer het medisch centrum, dat deel uitmaakt van het St Francis Hospital in Tulsa, “om te controleren op bijkomende dreigingen”. “We hopen geen slachtoffers te vinden”, zei politiecommandant Richard Meulenberg.

De agenten werden ’s middags naar het ziekenhuis geroepen omdat er een man gewapend met een geweer was gesignaleerd aan het Natalie Medical Building. Toen de politie ter plaatse kwam, “werd dit een actieve schutter situatie”.

“Agenten haastten zich meteen naar de tweede verdieping in het gebouw, waar de schietpartij aan het gebeuren was. Toen ze daar aankwamen, vonden ze enkele mensen die neergeschoten waren, een paar waren op dat moment dood”, vertelde Meulenberg aan ABC News. “We vonden toen ook wie we dachten en nog altijd denken dat de schutter was, omdat hij een lang geweer en een pistool bij zich had.” De man is overleden. Volgens Meulenberg is het onduidelijk of hij neergeschoten was door de politie.

De orde- en hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse, omliggende straten werden afgesloten en omwonenden werd gevraagd de buurt te mijden. Honderden mensen werden uit het ziekenhuis geëvacueerd. De politie zei het incident als een “catastrofale” situatie te behandelen .

© via REUTERS

© via REUTERS

© REUTERS