VN keurt verzoek van Turkije goed om naam voortaan als ‘Türkiye’ te spellen

De VN heeft ingestemd met het officiële verzoek van Turkije om de naam van de republiek in alle officiële documenten in vreemde talen te wijzigen naar ‘Türkiye’. Dat zei de woordvoerder van de secretaris-generaal van de VN Stephane Dujarric woensdag aan het nieuwsagentschap Anadolu.

Volgens het persbureau kreeg VN-secretaris-generaal, Antonio Guterres, een brief van de Turkse minister van Buitenlandse Zaken, Mevlut Cavusoglu, waarin hij vraagt om in de internationale arena ‘Türkiye’ te gebruiken in plaats van het Engelse ‘Turkey’. De woordvoerder zei dat de naamswijziging van het land van kracht is geworden op het moment dat de brief werd ontvangen.

In alle internationale fora en officiële documenten zal voortaan dus Türkiye worden gebruikt, de manier waarop de naam van het land in het Turks wordt uitgesproken en gespeld.

Het verzoek volgde op een decreet van de Turkse president Recep Tayyip Erdogan om de aangepaste spelling onder meer in het Engels, Frans en Duits te gebruiken, bijvoorbeeld bij het labelen van exportproducten. De naam Türkiye “vertegenwoordigt en drukt de cultuur, de beschaving en de waarden van de Turkse natie op de beste manier uit”, aldus nog het decreet.

Het Engelse woord voor Turkije, ‘Turkey’, is hetzelfde als voor ‘kalkoen’. Ook het feit dat het woord ‘Turkey’ in de Cambridge Dictionary als betekenis ‘Iets dat slecht uitpakt’ heeft, lag niet goed bij president Erdogan.