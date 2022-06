Engie vraagt in brief dat regering meebetaalt voor verlenging levensduur kerncentrales

Engie vraagt dat de federale regering mee investeert in de verlenging van de kerncentrales Doel 4 en Tihange 3 en dat de overheid mee betaalt voor de berging van extra nucleair afval. Het energiebedrijf doet dat in een brief aan premier Alexander De Croo, meldt VRT NWS.

In de brief, die dinsdag bij de premier aankwam, lijst Engie-CEO Catherine MacGregor enkele krijtlijnen op voor de onderhandelingen die het energiebedrijf voert met de federale regering. Zo oordeelt het bedrijf dat het afbreken van de vijf oudste kernreactoren en de extra investeringen in Doel 4 en Tihange 3 te grote financiële risico’s inhouden. Het is niet zeker dat de stroomprijzen zo hoog zullen blijven als vandaag, waardoor de inkomsten van de verlengde centrales onzeker is.

Engie wil het risico delen en vraagt dat de federale regering, naast mee te betalen voor de kosten voor de levensduurverlenging, ook mede-uitbater wordt van de twee overgebleven kernreactoren. Dat houdt in dat de regering mee kan genieten van eventuele winsten, ook zal delen in mogelijke verliezen. Daarnaast zal de overheid als mede-eigenaar een deel van de berging van het extra nucleaire afval moeten betalen, zegt de Engie-CEO in de brief.

De Croo: “Onze focus is verlenging”

In een reactie aan VRT NWS zet premier De Croo dat hij “geen commentaar geeft op de lopende onderhandelingen tussen federale regering en Engie”. “Onze focus is verlenging kerncentrales Doel 4 en Tihange 3 met tien jaar. Tegelijk voert regering ook de investeringen op in hernieuwbare energie en in onderzoek naar nieuwe modulaire kernreactoren zodat ons land veel onafhankelijker wordt op het vlak van energie”, klinkt het.

“Onderhandelingen zitten muurvast”

In een reactie op de brief zegt N-VA-Kamerlid Bert Wollants dat de onderhandelingen tussen de overheid en Engie nog steeds muurvast zitten. Volgens de energiespecialist betekent dit dat de beslissing van de kernuitstap voor de derde keer zal worden uitgesteld. “Het is juni en we zitten nog steeds op hetzelfde punt. Ik heb het gevoel dat de Groenen de laatste maanden zo goed toneel gespeeld hebben dat zelfs de premier geloofde dat ze de kerncentrales écht een kans wilden geven. En nu staat heel de regering voor gek.”

Voor het Kamerlid zullen de burgers en de bedrijven hiervoor de rekening moeten betalen. “Terwijl men overal ter wereld streeft naar energie-onafhankelijkheid, veroordeelt de regering-De Croo ons door haar uitstelgedrag tot peperduur aardgas. De regeringspartijen die dit hebben laten gebeuren, dragen een verpletterende verantwoordelijkheid.”