“Stille” twintiger verkracht 82-jarige vrouw en laat haar halfdood achter: “Toen ze een vuurtje weigerde, sloegen de stoppen door”

Bij de politie was hij totaal onbekend, toch ontpopte Ayoub M. zich in de ochtend van 27 september 2021 tot een gevaarlijk seksueel roofdier. Hij volgde een 82-jarige vrouw op Linkeroever tijdens haar ochtendwandeling met haar hondje, wurgde haar, sloeg haar bewusteloos, verkrachtte haar en liet haar halfdood achter op straat. “De stoppen sloegen door toen ze hem geen vuurtje gaf.” Het Openbaar Ministerie vraagt een gevangenisstraf van 18 jaar.

Ayoub M. was 22 jaar op het moment van de feiten, en totaal onbekend bij politie en justitie. “Behalve zijn blanco strafblad zie ik geen verzachtende omstandigheden”, zo sprak de substituut van het parket, nadat ze het horrorverhaal uit de doeken had gedaan. “Ik vraag daarom een gevangenisstraf van 18 jaar en de terbeschikkingstelling van de strafuitvoeringsrechtbank voor een periode van 15 jaar.”

Het horrorverhaal begon in de vroege ochtend van 27 september. Het slachtoffer, een 82-jarige bewoonster van Linkeroever, liet rond 7 uur haar hondje uit aan de Beatrijslaan, zoals de dame bijna dagelijks deed. Ter hoogte van de voetgangerstunnel wordt ze vriendelijk aangesproken door Ayoub M, met de vraag of de dame hem “een vuurtje kan geven”.

Onder invloed

Ayoub M., zo zal later uit het onderzoek blijken, heeft die nacht flink aan de cocaïne gezeten. Als de oude vrouw hem zegt dat ze geen vuur voor hem heeft, ontstaat er kortsluiting in zijn hoofd. De cocaïne, de ergernis over het geweigerde vuurtje en zijn seksuele frustraties vormen een giftige cocktail. Ayoub M. volgt de dame en valt haar na een tijdje aan. “Hij schopt en slaat haar en begint haar te wurgen”, aldus de openbaar aanklager. “Het slachtoffer raakt buiten bewustzijn. Wanneer ze weer bijkomt, is de verdachte haar aan het penetreren met zijn hand.

Dat de vrouw opnieuw bij bewustzijn komt, is voor Ayoub M. het signaal om opnieuw grof geweld te gebruiken. Hij schopt de oude vrouw in haar buik en begint haar opnieuw te wurgen. “Ik wist zeker dat ik zou sterven”, zo verklaarde de getraumatiseerde dame later aan het gerecht. Dat ze niet op straat stierf, heeft ze te danken aan die toevallige voorbijgangers die Ayoub M. vanop een afstand toeriepen, zonder dat ze beseften wat er werkelijk gaande was. “Federale politie”, riepen de drie jongens voor de grap. “Waarop de beklaagde in paniek wegrende. Pas dan beseften de passanten wat er zich had afgespeeld en belden ze de hulpdiensten.”

“Geen levensplezier meer”

De hulpdiensten troffen het slachtoffer in kritieke toestand aan. De 82-jarige G. zou een hele tijd op de afdeling intensieve zorgen verblijven. “Ze heeft geen plezier meer in het leven. Zelfs de wandeling met haar hondje is geen bron van vreugde meer”, zei haar raadsman Toon Brawers.

Ayoub M. kon geïdentificeerd worden dankzij beveiligingscamera’s in de buurt. Zo is op de beelden te zien hoe hij rustig en ontspannen voorbij de Chicagoblokken wandelt. Na zijn arrestatie, zeven maanden geleden, legde hij geleidelijk aan bekentenissen af. Hij ontkent echter dat hij zijn slachtoffer wilde doden. “Minstens betwisten we de voorbedachtheid”, aldus zijn raadsman Thibaud Delva. Die noemde het dossier “verschrikkelijk”, maar vroeg aan de rechtbank om rekening te houden met de leeftijd van zijn cliënt.

“Hij kan nog altijd niet uitleggen wat hem die ochtend heeft bezield”, aldus meester Delva. “De psychiater heeft geen duidelijke stoornissen vastgesteld, maar wijst wel op de invloed van drank en drugs die de drempel van seksuele agressie verlagen. Ayoub moet niet alleen gestraft worden, hij zou zich ook best laten behandelen. Als we hem gewoon 18 jaar in de gevangenis steken, wordt er niets aan de problematiek gedaan. Hij is misschien nog te recupereren voor de samenleving. Steek hem niet gewoon weg in het donkerste kot.”

De rechtbank doet uitspraak op 28 juni.