Hele wereld juicht mee met Oekraïne na zege in play-offs om laatste WK-ticket: “Leek wel alsof ze bovenmenselijke krachten kregen”

En of iedereen het ze gunt. Internationale media jubelen nu de Oekraïense nationale voetbalploeg zich dankzij een 1-3-zege tegen Schotland geplaatst heeft voor de finale van de play-offs om het laatste Europese WK-ticket. De Franse sportkrant L’Equipe ruilde zijn traditionele rode letters op een witte achtergrond zelfs in voor het geel-blauw van de Oekraïeners. “Ongelofelijk Oekraïne”, kopte het.

Door de Russische invasie in Oekraïne kenden de Oekraïense internationals immers een allesbehalve vanzelfsprekende aanloop naar de match. Los van de zorgen over familie en vrienden in eigen land hadden velen van hen al maandenlang geen competitievoetbal meer gespeeld. Zes van de elf basisspelers in Hampden Park woensdagavond waren in 2022 in nog geen officiële match in actie gekomen.

“Gedreven door emotie leek het wel alsof de Oekraïeners bovenmenselijke krachten kregen”, klinkt het bij de BBC. “Méér dan een zege”, titelde het Duitse blad Bild. Het Spaanse Marca vulde aan: “Deze overwinning gaat verder dan voetbal alleen.” CNN: “De Oekraïners gaven de moraal van hun door oorlog verscheurde land een stevige boost.”

“Dit is voor onze mannen in de loopgraven”, zei bondscoach Oleksandr Petrakov na de match. Hij toonde zich zeer dankbaar voor de solidariteit van de Schotten, die voor de aftrap het Oekraïense volkslied meezongen. “We moeten de warmte van dit ongelofelijke land danken. Bedankt Schotland, we zullen dit nooit vergeten.

Komende zondag spelen de Oekraïeners tegen Wales om het laatste WK-ticket.