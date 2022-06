WK-tegenstander van Rode Duivels Marokko verliest oefenduel van VS

Marokko, op het WK in Qatar tegenstander van de Rode Duivels, heeft woensdagavond een vriendschappelijke wedstrijd tegen de Verenigde Staten verloren met 3-0.

Brenden Aaronson (26.), Timothy Weah (32.) en Haji Wright (64. pen) zorgden in Cincinnati (Ohio) voor de Amerikaanse doelpunten.

Bij Marokko stonden AA Gent-spits Tarik Tissoudali en Samy Mmae (ex-STVV en Standard) in de basis. Ze werden allebei na 70 minuten vervangen. Vijf minuten eerder was Selim Amallah ingevallen. De middenvelder van Standard miste in de 76e minuut een strafschop.

Marokko is op 27 november in Doha de tweede opponent van België in de groepsfase van het WK. De Rode Duivels openen tegen Canada en treffen ook vicewereldkampioen Kroatië.

De VS treffen op het WK Wales of Oekraïne, Engeland en Iran.